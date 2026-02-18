Παναθηναϊκός: Στο Ηράκλειο ο Χουάντσο - «Τεστάρει» τις δυνάμεις του

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταξίδεψε για το Ηράκλειο αργά το βράδυ της Τρίτης (17/2) και θα «τεστάρει» τις δυνάμεις του στην πρωινή προπόνηση, ενόψει του προημιτελικού με τον ΠΑΟΚ (20:00).

Στο Ηράκλειο βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός άσος του Παναθηναϊκού Aktor ταλαιπωρήθηκε από ίωση και χθες ήταν κλινήρης και δεν προπονήθηκε ούτε ακολούθησε την αποστολή για την Κρήτη, όπου διεξάγεται το Final 8 του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδας.

Ωστόσο, ένιωσε καλύτερα και ταξίδεψε μόνος του το βράδυ της Τρίτης για το Ηράκλειο. Στη σημερινή προπόνηση των «πράσινων», ο Χουάντσο θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του και θα φανεί αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής στον αποψινό προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.

Μετά την προπόνηση θα γίνουν και οι επιλογές για την εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.