Μπαρτζώκας: «Το ότι είχαμε 30 ασίστ και περισσότερα ριμπάουντ είναι σημαντικό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ στάθηκε στα δεδομένα της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήρθαμε να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που με βάση την εικόνα της θεωρούσαμε δύσκολο. Μας διευκόλυνε ότι ξέμειναν από πόιντ γκαρντ, αλλά είχαμε μια σοβαρή εμφάνιση για περίπου 35 λεπτά.

Το γεγονός ότι είχαμε πάνω από 30 ασίστ και περισσότερα ριμπάουντ από τον αντίπαλο είναι σημαντικό. Η νίκη είναι σημαντική και μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε στα ημιτελικά.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα κάνει μαγνητική αύριο το πρωί. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε, ένιωσε μια ενόχληση και ζήτησε αλλαγή. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό»