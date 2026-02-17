Final-8: Ολυμπιακός και Μαρούσι τα 2 πρώτα εισιτήρια των ημιτελικών

O Oλυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κόντρα στην ΑΕΚ και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Final-8, με το Μαρούσι να κάνει το «μπαμ» και να αποκλείει τον Άρη Betsson.

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντίπαλες στους «4» του θεσμού στο Ηράκλειο, με το πρόγραμμα να συνεχίζεται την Τετάρτη (18/2).

Εκεί ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στις 20:00, ενώ στο πρώτο ματς της ημέρας ο Ηρακλής θα κοντραριστεί με τη Μύκονο Betsson (17:00).

Προημιτελικοί



Μαρούσι - Άρης Betsson 87-80



Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67



Ηρακλής - Μύκονος Betsson (18/2, 17:00)



Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (18/2, 20:00)



Ημιτελικοί

Oλυμπιακός - Μαρούσι

Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ - Ηρακλής/Mύκονος Betsson



Τελικός



(21/2, 20:00)