Final-8: Ολυμπιακός και Μαρούσι τα 2 πρώτα εισιτήρια των ημιτελικών

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντίπαλες στους «4» του θεσμού στο Ηράκλειο, με το πρόγραμμα να συνεχίζεται την Τετάρτη (18/2).
Εκεί ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στις 20:00, ενώ στο πρώτο ματς της ημέρας ο Ηρακλής θα κοντραριστεί με τη Μύκονο Betsson (17:00).
Προημιτελικοί
Μαρούσι - Άρης Betsson 87-80
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67
Ηρακλής - Μύκονος Betsson (18/2, 17:00)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (18/2, 20:00)
Ημιτελικοί
Oλυμπιακός - Μαρούσι
Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ - Ηρακλής/Mύκονος Betsson
Τελικός
(21/2, 20:00)