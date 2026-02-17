Αποχώρησε κουτσαίνοντας ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Υποβάλεται σε μαγνητική το πρωί της Τετάρτης

Απρόοπτο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό σέντερ να κουτσαίνει και να πηγαίνει στα αποδυτήρια στο ματς με την ΑΕΚ. Υποβάλεται σε μαγνητική το πρωί της Τετάρτης (18/2) ο ψηλός των Πειραιωτών.

Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός ψηλός αντικαταστάθηκε από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο και αποχώρησε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια συνοδευόμενος από το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρολεύκων»

Όπως ανέφερε η δημόσια τηλεόραση ο Ταϊρικ Τζόουνς έδειχνε να πονά κάτω από την επιγονατίδα και όπως όλα δείχνουν δεν θα αγωνιστεί στο τελευταίο δεκάλεπτο, χωρίς ωστόσο να δείχνει κάτι σοβαρό.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία το πρωί της Τετάρτης, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του Αμερικανού ψηλού.