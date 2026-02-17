Αποχώρησε κουτσαίνοντας ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Υποβάλεται σε μαγνητική το πρωί της Τετάρτης

Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός ψηλός αντικαταστάθηκε από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο και αποχώρησε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια συνοδευόμενος από το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρολεύκων»
Όπως ανέφερε η δημόσια τηλεόραση ο Ταϊρικ Τζόουνς έδειχνε να πονά κάτω από την επιγονατίδα και όπως όλα δείχνουν δεν θα αγωνιστεί στο τελευταίο δεκάλεπτο, χωρίς ωστόσο να δείχνει κάτι σοβαρό.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία το πρωί της Τετάρτης, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του Αμερικανού ψηλού.