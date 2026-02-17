Νουά: «Έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα, το ένα το δείξαμε με τον Παναθηναϊκό και το άλλο σήμερα»

Ο Αμίν Νουά στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Άρη Betsson από το Μαρούσι στάθηκε στο κακό πρόσωπο της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την ήττα από το Μαρούσι: «Από το πρώτο λεπτό δεν ήμασταν μέσα στο γήπεδο, δεν παρουσιάσαμε την εικόνα που θα θέλαμε. Επιθετικά δεν ήμασταν καλοί και αμυντικά δεν σταματήσαμε τον αντίπαλο με τον τρόπο που επιθυμούσαμε. Πρέπει να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή μας και να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο, σήμερα όμως δεν καταφέραμε να το κάνουμε».

Για τα σκαμπανεβάσματα που έχει η ομάδα: «Σαν ομάδα δείξαμε πως έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το ένα το δείξαμε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, πολεμήσαμε όλοι μαζί, ήμασταν όλοι στην ίδια “σελίδα”. Το άλλο πρόσωπο το είδαμε και σήμερα. Πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό το πρόσωπο που θέλουμε να παρουσιάζουμε».