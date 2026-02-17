Μίλιτσιτς: «Καταστροφικό παιχνίδι, είμαι έξαλλος γιατί δεν ξέρουμε να παίζουμε do or die ματς»

Ο Ίγκορ Μίλιτσιτς στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την ήττα του Άρη Betsson από το Μαρούσι στάθηκε στην κακή εμφάνιση της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα καταστροφικό παιχνίδι. Το ήθελαν πιο πολύ από μας και αυτό με πονά περισσότερο. Το είδαμε αυτό και απέναντι στην Κλουζ. Είμαι εκνευρισμένος και νιώθω ντροπή, γιατί είναι πνευματικό το πρόβλημα και όχι θέμα τακτικής. Δεν είχαμε τη σωστή νοοτροπία, δεν είχαμε ώριμη προσέγγιση.

Είμαι έξαλλος γιατί δεν φαίνεται να ξέρουμε τι χρειάζεται για να κερδίσεις ένα παιχνίδι do or die. Πρέπει να παίζεις με αξιοπρέπεια και μετά έχεις δικαίωμα να χάσεις. Όχι να περιμένεις να δεις τι θα κάνει ο αντίπαλος. Είναι δεύτερη φορά που πάμε σε τέτοιο παιχνίδι και παρακολουθούμε τι κάνει ο αντίπαλος. Έχω πολλές σκέψεις στο μυαλό μου, αλλά αυτό που κυριαρχεί είναι πως ντρέπομαι για την εικόνα μας σήμερα.

Δεν μπήκαμε όσο δυνατά έπρεπε, παρακολουθούσαμε τους αντιπάλους μας και έτσι δεν κερδίζεις τέτοια παιχνίδια. Βλέπαμε τον Κινγκ να σουτάρει συνέχεια ελεύθερος, δεν κάναμε φάουλ… Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι μεγαλύτερο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να παίζουμε τέτοια παιχνίδια.

Έχουμε βελτιωθεί από τη μέρα που ήρθα, είμαστε πλέον πέμπτοι στο πρωτάθλημα. Και θα βελτιωθούμε. Ακόμη κι αν χάνουμε, θα δίνουμε ό,τι έχουμε. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα, έχει να κάνει με την επιθυμία, την καρδιά, τα κότσια και το μυαλό. Αν θες να παίξεις… παίξει στον παιδικό σταθμό. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό».

Με τον Μποχωρίδη να αναφέρει:

«Ήταν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας φέτος. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Το Μαρούσι μπήκε με περισσότερη ενέργεια και έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο, κάτι ανεπίτρεπτο για μας. Δεχτήκαμε 48 πόντους στο ημίχρονο, είχαμε ανάλογη εικόνα και κόντρα στην Κλουζ. Δεν παίζεις έτσι σε ένα do or die παιχνίδι. Ήμασταν άξιοι της μοίρας μας και συγχαρητήρια στο Μαρούσι για τη νίκη. Δεν ξέρω πού οφείλεται η εικόνα μας, είναι πολύ δύσκολο απόγευμα για μας. Δεν κερδίζεις με τέτοια εμφάνιση».