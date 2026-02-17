Παπαθεοδώρου: «Δεν είμαστε μία ομάδα που μπορεί να την υποτιμήσει κάποιος»

Μετά την πρόκριση του Αμαρουσίου στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τόνισε πως δεν μπορεί κάποιος να υποτιμήσει την ομάδα του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Δεν είχαμε καιρό να προετοιμαστούμε, παίξαμε παιχνίδι το Σάββατο, είχαμε μία μέρα ρεπό. Κάναμε μία προπόνηση χθες το απόγευμα που ήρθαμε εδώ. Αλλά είμαστε μία ομάδα που έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση και φιλοσοφία. Αναλύσαμε όσο μπορούσαμε τον Άρη, ο οποίος είναι σε πολύ καλό επίπεδο, είναι καλή ομάδα που παίζει και στο Eurocup. Κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος, ελέγξαμε αμυντικά το παιχνίδι, εκτελέσαμε σωστά στην επίθεση και φανήκαμε δυνατοί όταν ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς στο τρίτο δεκάλεπτο».

Για τον αν έχει πάρει τον… αέρα του Άρη Betsson: «Είναι δύο παιχνίδια διαφορετικά. Είναι διαφορετικά και τα ρόστερ των ομάδων, ειδικά του Άρη. Ο Άρης είναι αρκετά ενισχυμένος από τότε, έχει αλλάξει προπονητή. Είναι διαφορετικός ο θεσμός, είναι άλλο το πρωτάθλημα, άλλο το κύπελλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι νίκη γοήτρου και ψυχολογίας για εμάς».

Για το αν το ήθελε το Μαρούσι περισσότερο από τον Άρη Betsson: «Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ο Άρης είναι ομάδα με παράδοση και ιστορία. Παίζει με μεγάλο κίνητρο, παίζει πάντα για να κερδίσει, παίζει για να διεκδικήσει τίτλους. Δε πιστεύω ότι το θέλαμε περισσότερο αλλά ότι ήμασταν σε καλύτερη μέρα.

Δεν είμαστε μία ομάδα που μπορεί να την υποτιμήσει κάποιος. Ήμασταν σε καλύτερη μέρα, παίξαμε χωρίς πίεση, εκτελέσαμε σωστά το πλάνο μας επιθετικά και αμυντικά. Είχαμε πολλούς παίκτες σε καλή μέρα. Όλοι συνεισέφεραν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Πήραμε μία πολύ ωραία και σημαντική νίκη».

Για τα προβλήματα με τους ξένους: «Έχουμε την δυνατότητα έχοντας ένα πολύ καλό ρόστερ, όποια απώλεια υπάρχει στην ομάδα μας να την καλύπτουμε εκ των έσω. Σήμερα ένα νέο παιδί, ο Πουλιάτος, έπαιξε στην θέση του Σάλας και ήταν κομβικός για εμάς. Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Ο Κουζέλογλου έπαιξε βασικός και ήταν φανταστικός. Έχουμε καλό ρόστερ και πάνω σε αυτό προχωράμε».

Για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ: «Είναι πολύ δύσκολο. Και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές. Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρωλίγκα, έχει εξαιρετικό ρόστερ, ρυθμό, ποιότητα, ψυχολογία. Έμπειρη ομάδα, έχει πλεονέκτημα σε σχέση με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει πολλές απώλειες, θα είναι δύσκολο να κοντράρει ή να κερδίσει το παιχνίδι».