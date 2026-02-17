Μίλιτσιτς: «Το Μαρούσι άξιζε τη νίκη - Δεν κάναμε έξυπνες επιλογές»

Μετά τον αποκλεισμό του Άρη Betsson από το Κύπελλο Ελλάδας, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς τόνισε πως το Μαρούσι άξιζε τη νίκη και την πρόκριση. Ακόμα, στάθηκε στις επιλογές των παικτών του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για τον αποκλεισμό: «Αυτό είναι κάτι που δε θέλαμε. Παίξαμε πολύ, πολύ σοφτ στο πρώτο ημίχρονο. Τους επιτρέψαμε να βάλουν 48 πόντους. Στο δεύτερο βελτιωθήκαμε αμυντικά αλλά επιθετικά δεν κάναμε έξυπνες επιλογές. Δεν ήταν η καλύτερη εμφάνιση από εμάς και το Μαρούσι παίρνει μία νίκη που άξιζε».

Για το αν ο αποκλεισμός θα επηρεάσει την ομάδα του: «Θα κάνουμε τα πάντα για να μη συμβεί αυτό. Έχουμε σημαντικό κομμάτι μπροστά μας για το πρωτάθλημα. Έχουμε την διακοπή για τις εθνικές ομάδες και πρέπει να προετοιμαστούμε ψυχολογικά για το τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος».