«Οι Λέικερς πιστεύουν πως είναι στην λίστα του Γιάννη»

Η offseason θα είναι κρίσιμη για τους Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι θεωρούν πως βρίσκονται στη λίστα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς στο trade deadline προχώρησαν σε μόλις μία κίνηση, καθώς παραχώρησαν τον Γκέιμπ Βίνσεντ και ένα second-round pick του 2023 για τον Λουκ Κενάρντ. Σύμφωνα με τον Ντέιβ ΜακΜέναμιν του «ESPN», το καλοκαίρι αναμένεται να είναι… καυτό για την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, το καλοκαίρι θα είναι ξεχωριστό για τους Λέικερς και αναμένεται να κρίνει το μέλλον τους. Από τη νύχτα του draft, οι Λέικερς θα έχουν τρία first-round picks διαθέσιμα για trade (2026, 2031, 2033) και 51 εκατομμύρια δολάρια cap space.

Αρχικά, η πρώτη κρίσιμη απόφαση αφορά τον Λεμπρόν Τζέιμς. Οι «Λιμνάνθρωποι» θα ήθελαν ο «Βασιλιάς» να αποσυρθεί με τη φανέλα τους, είτε αυτό το καλοκαίρι είτε το 2027. Φυσικά, αν ανανεώσει με τους Λέικερς, οι απολαβές του και το αν θα δεχθεί κάποια μείωση θα επηρεάσουν τις κινήσεις του οργανισμού.

Στη συνέχεια, οι Λέικερς θέλουν να ψάξουν για αμυντικούς που μπορούν να σκοράρουν. Όπως αναφέρεται, έχουν «κυκλώσει» αρκετά ονόματα, όπως ο Άντριου Ουίγκινς και ο Τάρι Έασον. Την ίδια ώρα, στη λίστα τους βρίσκεται και ο Πέιτον Ουότσον, ο οποίος είναι πιθανό να αποχωρήσει από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Ωστόσο, ένας είναι ο μεγάλος στόχος των «Λιμνανθρώπων»: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο ΜακΜέναμιν υπογραμμίζει πως οι Λέικερς θα ήθελαν να κάνουν δικό τους τον Έλληνα αστέρα και θεωρούν πως βρίσκονται στις ομάδες που ο ίδιος θα ήθελε να καταλήξει. Μάλιστα, ο οργανισμός γνωρίζει πως το καλοκαίρι θα έχει περισσότερες πιθανότητες να ντύσει στα χρυσά και μωβ τον «Greek Freak», καθώς θα έχει περισσότερα assets να προσφέρει.

Τέλος, σημειώνεται πως σύμφωνα με πηγές του «ESPN» ο Λούκα Ντόντσιτς είναι σύμφωνος με τις κινήσεις του front office και θέλει να χτιστεί ένα ανταγωνιστικό ρόστερ με χημεία, το οποίο θα παλεύει για αρκετά χρόνια για τον τίτλο. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει πιέσει για να αποκτηθεί ένας ακόμα superstar άμεσα στην ομάδα.

Έτσι, όπως υπογραμμίζει ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν, το καλοκαίρι του 2026 θα είναι από τα πιο κρίσιμα των Λος Άντζελες Λέικερς. Τότε θα κριθεί το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς, θα γίνει το all-in για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και θα αρχίσει η… οικοδόμηση ενός ρόστερ γύρω από τον Λούκα Ντόντσιτς.