Α1 Γυναικών: Εκτός έδρας κόντρα στη Νέα Ιωνία ο Παναθηναϊκός

Η 20η αγωνιστική της Α1 Γυναικών συνεχίζεται την Τετάρτη (18/2) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα θα αρχίσει με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Παναθλητικός στο «PAOK Sports Arena» (15:00) και μία ώρα αργότερα ο ΠΑΣ Γιάννινα θα υποδεχθεί τον Πρωτέα Βούλας στο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων (16:00).

Στις 18:45 ο Αμύντας θα κοντραριστεί με την Ανόρθωση Βόλου στο «Άγγελος Ζούπας» και τέλος στις 20:00 η Νέα Ιωνία θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Ζωφριάς.

Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

15:00 ΠΑΟΚ-Παναθλητικός

16:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Βούλας

18:45 Αμύντας-Ανόρθωση Βόλου

20:00 Νέα Ιωνία-Παναθηναϊκός