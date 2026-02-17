Μνήμες από τα παλιά στον ΠΑΟΚ: Συνάντηση διοίκησης και παλαιμάχων (pics)

Η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ συναντήθηκε με παλιούς συνεργάτες, συμπαίκτες και προπονητές, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην νέα σελίδα του Δικεφάλου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ:

«Ήταν μία βραδιά αναμνήσεων, μία βραδιά οικογενειακή.

Με κοινή συνισταμένη την αγνή αγάπη για τον ΠΑΟΚ και με το πλούσιο παρελθόν, να αποτελεί οδηγό για το μέλλον, αλλά και για όλα αυτά που έρχονται για την ομάδα μας.

Ο πρόεδρος Νίκος Βεζυρτζής, ο αντιπρόεδρος Βασίλης Οικονομίδης και ο General Manager Νίκος Μπουντούρης υποδέχτηκαν παλιούς συνεργάτες, συμπαίκτες και προπονητές, στην πρώτη συνάντησή τους στη νέα εποχή.

Ο κ.Βεζυρτζής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προοπτικές που υπάρχουν πλέον στον ΠΑΟΚ, στις απεριόριστες δυνατότητες και στη δυναμική που προσδίδει στην ομάδα η παρουσία του κ.Μυστακίδη.

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην αίθουσα VIP στο PAOK Sports Arena, στο μουσείο της ομάδας μπάσκετ, έφερε και πάλι μαζί τους παλαίμαχους παίκτες του ΠΑΟΚ, εκπροσώπους από τις περισσότερες γενιές που έχουν συνδεθεί ιδιαίτερα έντονα με την ιστορία του συλλόγου.

Ήταν η πρώτη συνάντηση από τις πολλές που θα ακολουθήσουν, καθώς όλοι οι παλαίμαχοι καλαθοσφαιριστές του ΠΑΟΚ άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή και αποδέχτηκαν την επιθυμία και παραίνεση του κ.Βεζυρτζή για την επαναδραστηριοποίηση του Συλλόγου Παλαίμαχων Καλαθοσφαιριστών του ΠΑΟΚ».