Τέλος ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος από τη Μερσίν

Με ανακοίνωση της η τουρκική ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup έκανε γνωστό ότι «χωρίζουν οι δρόμοι μας κοινή συναινέσει με τον προπονητή Τζώρτζη Δικαιουλάκο».

Παρά την πρόκριση στα ημιτελικά της Ευρώπης, η ήττα στο τουρκικό πρωτάθλημα έπεσε… βαριά στη Μερσίν που αποφάσισε ξαφνικά να ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας με τον πιο πετυχημένο Έλληνα τεχνικό στο μπάσκετ γυναικών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο τουρκικός σύλλογος, το διαζύγιο με τον Έλληνα τεχνικό επήλθε "κοινή συναινέσει".