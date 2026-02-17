Τέλος ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος από τη Μερσίν

Παρά την πρόκριση στα ημιτελικά της Ευρώπης, η ήττα στο τουρκικό πρωτάθλημα έπεσε… βαριά στη Μερσίν που αποφάσισε ξαφνικά να ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας με τον πιο πετυχημένο Έλληνα τεχνικό στο μπάσκετ γυναικών.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο τουρκικός σύλλογος, το διαζύγιο με τον Έλληνα τεχνικό επήλθε "κοινή συναινέσει".
Kulübümüz, Başantrenörümüz George Dikeoulakos ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır.— Çimsa ÇBK Mersin (@CBKMersin) February 17, 2026
Görev yaptığı süre boyunca Çimsa ÇBK Mersin’e vermiş olduğu emek ve katkılar için kendisine teşekkür ederiz.
Sayın Dikeoulakos'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.#WeAreÇBK…