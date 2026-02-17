Γιαννακόπουλος: «Είναι ώρα να δείξουμε σε όλους τι σημαίνει να φοράς την βαρύτερη φανέλα στην Ευρώπη»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media, έστειλε μήνυμα αντεπίθεσης για την τελική ευθεία της σεζόν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο μήνυμά του ανέφερε ότι ήρθε η ώρα οι παίκτες του Τριφυλλιού να δείξουν τι σημαίνει να φοράς την βαρύτερη φανέλα στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι το πεπρωμένο του Παναθηναϊκού είναι η κορυφή.

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Είμαστε ακόμη εδώ...

Ας τους δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την βαρύτερη φανέλα στην Ευρώπη. Ταλέντο και α.....α, έχουμε αρκετά για να δώσουμε λίγο σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.

Είναι η ώρα να δείξουμε σε όλους τι σημαίνει να είσαι μέρος της παναθηναϊκής οικογένειας. Αγώνα με τον αγώνα, βήμα-βήμα. επιστροφή στο πεπρωμένο μας, την κορυφή!».