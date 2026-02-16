Elite League: Νίκες για Παπάγου και Πρωτέα - Το πανόραμα

Μετά τις αναμετρήσεις του Σαββάτου (14/2) και της Κυριακής (15/2), η 22η αγωνιστική της Elite League έριξε αυλαία σήμερα (16/2) με δύο παιχνίδια.

Ο Evertech Παπάγου διεύρυνε το αήττητο σερί του στα επτά παιχνίδια, καθώς πέρασε με 84-71 από την Αμαλιάδα απέναντι στον Κόροιβο.

Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την αγωνιστική, ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε του Ψυχικού 71-66 εκτός έδρας και έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες.

Αναλυτικά η 22η αγωνιστική:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Σοφάδες-ΑΓΕΧ 90-93 (κ.α. 82-82)

Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm 87-94

Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό 87-81

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Δάφνη-Vikos Φalcons 67-63

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω 77-71

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου 71-84

Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας 66-71

Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις

Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου 71-84

Διαιτητές: Μαρινάκης-Ρίζος-Κωνσταντινίδου (Γιαλικάρης)

Δεκάλεπτα: 23-18, 33-39, 56-57, 71-84

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Γκλάσπερ 18 (1), Λεμπέσης 7 (1), Ντέιβις 7, Πιλάβιος 3 (1), Παρασκευόπουλος 11 (1), Πετανίδης 8, Κάτζος 8 (2), Αργυρόπουλος, Τάταρης 9 (1)

Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 2, Μπιλάλης 13, Μερμίγκης 5 (1), Δενδρινός 3 (1), Μαλέλης 21 (4), Σκούρτης, Ντιμανότσι 8, Ματσάγγος 18 (4), Καραμαλέγκος 13 (1), Χουγκάζ 1

Η επόμενη αγωνιστική (23η, 21-23/2)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Vikos Φalcons-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)

17:00 Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

16:30 Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Σοφάδες