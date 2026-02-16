Καμπουρίδης: «Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε τη Μύκονο»

Ο Κώστας Καμπουρίδης στις δηλώσεις του ενόψει του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στάθηκε στις πιθανότητες που έχει ο Ηρακλής κόντρα στη Μύκονο Betsson.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΟΚ:

«Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Εμείς θα πάμε γεμάτοι όρεξη και κίνητρο να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αντιμετωπίζουμε την Μύκονο με την οποία έχουμε παίξει άλλες δύο φορές.

Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Σίγουρα υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο γιατί έχουμε χάσει δύο φορές στο πρωτάθλημα. Θα πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να κάνουμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Πρέπει να περιορίσουμε την περιφέρεια και το transition της Μυκόνου. Τα πολύ γρήγορα γκαρντ της ομάδας.

Πιστεύουμε ότι αν το πετύχουμε και ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη μας, θα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι. Σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο που θα υπάρχουν φίλαθλοι απ’ όλες τις ομάδες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε τον κόσμο στο πλάι μας και ελπίζουμε να μας δώσει ώθηση».