Φάντερμπεργκ: «Να "χτυπήσουμε" το πρώτο παιχνίδι και να πάρουμε την πρόκριση»

Ο Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ στις δηλώσεις του ενόψει του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στάθηκε στο πρώτο παιχνίδι με τη Μύκονο Betsson.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΟΚ:

«Το πιο σημαντικό είναι να "χτυπήσουμε" το πρώτο παιχνίδι. Έχουμε χάσει ήδη δυο φορές και θέλουμε να κάνουμε μια καλή νίκη σ’ αυτόν τον τρίτο αγώνα με αντίπαλο την Μύκονο και να προκριθούμε στον δεύτερο αγώνα.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε όλοι μαζί και να παίξουμε ως ομάδα. Να προσέξουμε τα ριμπάουντ, να παίξουμε δυνατά, να σταματήσουμε το transition και να "κλειδώσουμε" τους παίκτες-κλειδιά. Περιμένω κάθε ομάδα να βγει στον αγωνιστικό χώρο και να παίξει σκληρά.

‘Όλοι θέλουμε να είμαστε υγιείς, όλοι θέλουμε να παίξουμε, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Θα αγωνιστούν οι καλύτερες οκτώ ομάδες και όλοι θέλουμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Κάθε φορά που παίζουμε μαζί με τις καλύτερες οκτώ ομάδες, βάζουμε την ψυχή μας για τους φιλάθλους και εμφανιζόμαστε ανταγωνιστικοί, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά».