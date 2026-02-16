Μακάμπι Τελ Αβίβ: Επέμβαση και τέλος η σεζόν για τον Λιφ

Ο Τι Τζέι Λιφ υποβλήθηκε σε επέμβαση και θα μείνει εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

O Aμερικανός άσος αντιμετώπιζε πρόβλημα στον ώμο και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, με την ομάδα του Ισραήλ να ανακοινώνει πως ο Λιφ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Τι Τζέι Λιφ υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο και στη συνέχεια θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασής του. Ο επιθετικός δεν θα επιστρέψει στο παιχνίδι αυτή τη σεζόν. Του ευχόμαστε ταχεία και καλή ανάρρωση».