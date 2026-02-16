Φαρίντ: «Όχι μόνο θα παίξουμε, θα το διεκδικήσουμε το Κύπελλο»

Ο Κένεθ Φαρίντ στις δηλώσεις του πριν από το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στάθηκε στον στόχο του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΟΚ:

«Το Κύπελλο είναι μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω να το διεκδικήσουμε, όχι μόνο να παίξουμε, αλλά και να το κατακτήσουμε.

Το κερδίσαμε πέρσι και ελπίζω να το κάνουμε και φέτος, ώστε να φέρουμε τη σεζόν σε θετική κατεύθυνση για μας. Έχουμε αντιμετωπίσει δύο φορές τον ΠΑΟΚ φέτος, στο πρώτο ματς είχαμε τον έλεγχο, αλλά στο δεύτερο ματς εκτός έδρας παραλίγο να μας κερδίσουν. Θέλω να μπούμε με την σωστή νοοτροπία και να κερδίσουμε.

Στους φίλους μας στην Κρήτη, ευχαριστούμε που στηρίζετε τον Παναθηναϊκό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι εκεί και θα δώσω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα να πάρει αυτόν τον τίτλο».