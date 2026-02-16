Σορτς: «Ο στόχος είναι ένας, η κατάκτηση του Κυπέλλου»

Ο Τι Τζέι Σορτς στις δηλώσεις του ενόψει του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκαθάρισε πως στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση του τίτλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΟΚ:

«Κάθε φορά που έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις έναν τίτλο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, θα πρέπει να πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι και να μην κοιτάζουμε μακριά.

Να κερδίσουμε στον προημιτελικό και από εκεί να συνεχίσουμε. Είχαμε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, οπότε θα πρέπει να παρουσιάσουμε το καλύτερό μας πρόσωπο. Θα είναι σκληρό παιχνίδι, με πίεση και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι από ό,τι έχουμε δείξει.

Ο στόχος είναι ένας, να πάρουμε το Κύπελλο και θα πάμε με αυτή τη νοοτροπία. Το μόνο που μετρά είναι να φέρουμε το Κύπελλο στο ΟΑΚΑ. Για τους φίλους μας στην Κρήτη, θα χρειαστούμε την υποστήριξή σας, μας δίνετε ενέργεια και ελπίζω να κάνουμε κάτι ξεχωριστό αυτή τη βδομάδα και να πάρουμε το τρόπαιο».