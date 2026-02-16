Καράμπουλας: «Αυτή η νίκη ήρθε την κατάλληλη στιγμή»

Ο Α.Ο. Δάφνης επικράτησε με 67-63 του Βίκου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Elite League, και ο γκαρντ των νικητών, Βαγγέλης Καράμπουλας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Βίκου Ιωαννίνων: «Αυτή η νίκη ήρθε την κατάλληλη στιγμή, γιατί, ενώ πριν το διάλειμμα των εορτών είχαμε βρει ρυθμό και παίζαμε πολύ καλά, μετά τη διακοπή αυτή ήρθαν κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Έχουμε καταφέρει να χάσουμε μέσα απ’ τα χέρια μας μεγάλα “διπλά”, απέναντι σε καλές ομάδες και πραγματικά θέλαμε να κάνουμε μια μεγάλη νίκη. Ίσως να κάναμε τη μεγαλύτερη νίκη. Δε λέω πως η Δόξα δεν είναι τόσο καλή όσο ο Βίκος, αλλά θεωρώ ότι και ο Βίκος είναι σπουδαία ομάδα. Αν δεν είναι καλύτερη απ’ τη Δόξα, είναι στα ίδια επίπεδα. Ήταν πολύ σημαντική νίκη δεδομένου των χαμένων παιχνιδιών που είχαμε και αυτών που ακολουθούν».

Για το αν τους έδωσε έξτρα κίνητρο η «βαριά» ήττα στο ματς του 1ου γύρου: «Όταν ήρθαν ξέραμε πως σαν ομάδα είναι καλύτεροι, μην κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας. Το 91-53 εμένα προσωπικά δε μου λέει κάτι. Στο παρελθόν έχω νικήσει ομάδες και με 50 πόντους και είχα χάσει στην έδρα τους. Δεν είναι ότι σκεφτήκαμε πως “φάγαμε” 38 στο πρώτο ματς οπότε θα ξαναχάσουμε. Δεν το είδαμε σαν κίνητρο, δεν υπήρχε αυτό σ’ εμάς. Ίσως να υπήρχε στα παιδιά του Βίκου η σκέψη πως “κουτσά-στραβά” θα μας νικήσουν. Καμιά φορά, όμως, δε θέλει πολύ να “στραβώσει” ένα παιχνίδι μπάσκετ. Στο ματς του 1ου γύρου είχαμε μια άλλη αντιμετώπιση, τους αφήσαμε να κάνουν αυτό που τους άρεσε κι επειδή είναι καλύτερη ομάδα ήταν εύκολο να ξεφύγει πάρα πολύ στο σκορ. Τώρα είχαμε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Σίγουρα βάλαμε δύσκολα στην ομάδα του Βίκου και αυτό φαίνεται από το πόσο σκόραρε. Σίγουρα ήμασταν για 40 λεπτά, τουλάχιστον στο πίσω κομμάτι του παιχνιδιού, πολύ συγκεντρωμένοι και κάναμε όλα όσα είχαμε σχεδιάσει όλη τη βδομάδα».

Για το ότι κράτησαν τον Βίκο Ιωαννίνων μόλις στους 63 πόντους: «Στο συγκεκριμένο ματς δε θέλαμε να “ανοίξει” το tempo του παιχνιδιού και θεωρώ ότι το καταφέραμε. Νομίζω ότι δυσκολέψαμε λίγο, έως πολύ, την επιθετική λειτουργία του Βίκου Ιωαννίνων. Και οι οκτώ αιφνιδιασμοί προήλθαν από κάποια λάθη δικά μας. Ως επί το πλείστον ήμασταν συγκεντρωμένοι στην άμυνα. Ο Βίκος έχει παίκτες που μπορούν να βάλουν 20 πόντους πολύ εύκολα, τον Μαστρογιαννόπουλο, τους ξένους, τον Καμπερίδη, τον Γράβα. Αυτό ήταν το κομμάτι μας, να μην τους αφήσουμε να αισθανθούν άνετα, γιατί είναι παιδιά με ταλέντο».

Για το ότι κράτησαν χαμηλά πολλούς από τους σκόρερς του Βίκου: «Παίξαμε για 40 λεπτά αλλαγές σε όλα τα screen. Μπορεί όχι σε όλα, ως επί το πλείστον στο pick-and-roll. Αυτό σίγουρα δυσκόλεψε την ομάδα του Βίκου, πραγματικά βγήκε απ’ το παιχνίδι της και δεν είχε τη λειτουργία που είχε συνήθως σε τέτοια παιχνίδια».

Για το παιχνίδι που ακολουθεί (21/02) με αντίπαλο τον Πρωτέα Βούλας εκτός έδρας: «Τις τελευταίες αγωνιστικές και μετά την αλλαγή προπονητή ο Πρωτέας έχει νίκες και, εκτός αυτού, έχει και καλούς παίκτες. Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς. Εμείς τους τελευταίους μήνες παλεύουμε τα παιχνίδια. Θα πάμε και αυτό το λίγο που μας αντιστοιχεί θα προσπαθήσουμε να το διεκδικήσουμε».

Για το αν η αμυντική «συνταγή» απέναντι στον Βίκο αποτελεί οδηγό και για το ματς κόντρα στον Πρωτέα: «Δε θεωρώ ότι αφού το κάναμε αυτό με τον Βίκο θα πιάσει και με τον Πρωτέα. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί από το τεχνικό επιτελείο μες στη βδομάδα. Δε νομίζω ότι θα πούμε πως αφού νικήσαμε τον Βίκο έτσι θα πάμε σε όλα τα ματς με αλλαγές και δε θα ξαναχάσουμε. Σίγουρα σε κάποια ματς, γιατί δεν το χρησιμοποιούσαμε πολύ έως τώρα, πλέον θα μπουν και οι αλλαγές. Αλλά νομίζω ότι ως επί το πλείστον θα πάμε με την άμυνα που πηγαίναμε».

Για τον βοηθάει το να έρχεται από τον πάγκο: «Την ίδια ερώτηση μου την έκανε ένας συμπαίκτης μου στον πάγκο στο ματς με τον Βίκο και θα πω το ίδιο ακριβώς. Αν είναι να παίξεις καλά και είσαι προετοιμασμένος και συγκεντρωμένος, είτε ξεκινάς βασικός είτε έρχεσαι απ’ τον πάγκο θα παίξεις. Δεν είχα ποτέ κόλλημα με το αν είμαι βασικός ή όχι».