Γκρέι: «Πάμε να νικήσουμε τον Ολυμπιακό»

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι στις δηλώσεις του ενόψει του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στάθηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως στόχος είναι η νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΟΚ:

«Το Κύπελλο Ελλάδας είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στην χώρα, επομένως το γεγονός ότι βρισκόμαστε στους “8” που συμμετέχουν σε αυτή είναι πολύ καλό.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα βρεθώ στην Κρήτη. Ανυπομονώ για την έναρξη. Σίγουρα θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και πολλή ενέργεια απ’ όλες τις ομάδες.

Περιμένουμε τους φιλάθλους και τους θεατές να δημιουργήσουν μια καλή ατμόσφαιρα. Έχουμε μπροστά μας έναν πολύ μεγάλο αγώνα στον προημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θα βγούμε στο γήπεδο και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα πάμε να νικήσουμε. Ανυπομονώ να αγωνιστώ!».