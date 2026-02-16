Ουόρντ: «Το να πάρουμε το Κύπελλο την πρώτη μου χρονιά με τον Ολυμπιακό θα είναι ξεχωριστό»

Ο Τάισον Ουόρντ στις δηλώσεις του ενόψει του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στάθηκε στον τρόπο που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τον θεσμό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΟΚ:

«Είναι μια εμπειρία καινούργια για εμένα, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για κάτι σημαντικό για εμάς και πρέπει να φτάσουμε έως το τέλος της διαδρομής. Είναι πάντα σημαντικό να παίρνεις ένα τρόπαιο για την ιστορία της ομάδας. Το να πάρουμε το Κύπελλο θα είναι ξεχωριστό στην πρώτη μου χρονιά στον Ολυμπιακό.

Περιμένω ένα έντονο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα με ποιότητα, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπου αγωνίζονται. Πρέπει να μπούμε αποφασισμένοι να κάνουμε όσα χρειάζονται, για κερδίσουμε το παιχνίδι και να μην περιμένουμε, ότι θα μας δοθεί εύκολα το οτιδήποτε.

Είναι σαν να βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο σε περίοδο προετοιμασίας, με την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα να σταματούν για αυτή την εβδομάδα, αλλά πλέον γνωρίζω τα παιδιά πολύ καλύτερα σε σύγκριση με το ξεκίνημα της χρονιάς. Τα παιδιά στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες και πολύ συγκεντρωμένοι στο στόχο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να κάνουμε τη δουλειά μας».