Για 3.000 λόγους το ξέσπασμα του Δήμου Ντικούδη

Είχε βαθύτερες αιτίες η ανάρτηση του Δήμου Ντικούδη και η προσπάθειά του να υπερασπιστεί τα κακώς κείμενα της Ομοσπονδίας.

Το ξέσπασμα του Ηλία Παπαθεοδώρου πήρε τεράστια έκταση και η απήχηση των λόγων του άγγιξε όλη τη μπασκετική Ελλάδα, πλην των ευνοούμενων φυσικά του «συστήματος, καθώς η λαίλαπα που επικρατεί έχει κάψει ξερά και χλωρά στο πέρασμά της.

Ωστόσο υπήρξε και μια φωνή που προήλθε μέσα από την ΕΟΚ και συγκεκριμένα από τον άνθρωπο που έχει ορίσει, άγνωστο με ποια κριτήρια, υπεύθυνο των Εθνικών ομάδων. Τον Δήμο Ντικούδη.

Ο Δήμος Ντικούδης είχε όμως λόγους να σταθεί στο πλευρό όσων μέμφεται δημόσια ο προπονητής του Αμαρουσίου. Κι όχι έναν λόγο αλλά τουλάχιστον τρεις χιλιάδες λόγους.

Στη φωτογραφία του άρθρου, ο Δήμος Ντικούδης απεικονίζεται αγκαλιασμένος με τον ευαγγελιστή της κάθαρσης του ελληνικού μπάσκετ, Ευάγγελο Λιόλιο.