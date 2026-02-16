«Έγραψε» ιστορία ο Κουστούριτσα: Νεότερος παίκτης της Μπαρτσελόνα που σκοράρει στην ACB (vid)

Ο Νίκολα Κουστούριτσα «έγραψε» τη δική του ιστορία με την Μπαρτσελόνα στην ACB, καθώς έγινε ο νεότερος «Μπλαουγκράνα» παίκτης που σκοράρει στην διοργάνωση.

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να πάρει μία εύκολη νίκη κόντρα στην Μανρέσα με 97-60 για την ACB. Το συγκεκριμένο ματς θα μείνει για πάντα στην μνήμη του Νίκολα Κουστούριτσα, ο οποίος «έγραψε» τη δική του ιστορία με τους «Μπλαουγκράνα».

Πιο συγκεκριμένα, σε ηλικία 16 ετών, 9 μηνών και 15 ημερών έγινε ο νεότερος παίκτης της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ που σκοράρει στο πρωτάθλημα. Ο Κουστούριτσα σε περίπου 16 λεπτά μέτρησε 7 πόντους (3/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

