Ντόντσιτς: «Θρυλικός οργανισμός οι Λέικερς - Μπορούμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα»

Ο Λούκα Ντόντσιτς σε δηλώσεις του είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον οργανισμό των Λος Άντζελες Λέικερς και τόνισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» μπορούν φέτος να κερδίσουν το πρωτάθλημα.

Η αγωνιστική δράση έχει σταματήσει στο ΝΒΑ λόγω του All-Star Game. Στα πλαίσια του All-Star weekend ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε στα Μέσα και είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο «Luka Magic» τόνισε πως οι Λέικερς είναι ένας θρυλικός ο οργανισμός και υπογράμμισε πως είναι καλύτερος από τους Ντάλας Μάβερικς. Ακόμη, ξεκαθάρισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν όσα χρειάζονται για να κερδίσουν φέτος το πρωτάθλημα.

Χαρακτηριστικά είπε:

Για τον οργανισμό των Λέικερς: «Είναι καλύτερος οργανισμός εδώ (σ.σ σε σχέση με τους Μάβερικς). Οι Λέικερς είναι θρυλικό κλαμπ και θρυλικός οργανισμός».

Για το πρωτάθλημα: «Φυσικά, προσπαθούμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Πιστεύω μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε την ομάδα. Φυσικά, είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Εγώ, ο Λεμπρόν, ο Ριβς έχουμε μείνει εκτός για ένα διάστημα. Οπότε, τώρα θα επιστρέψουμε από το All-Star, όλοι θα είναι υγιείς, οπότε θα είναι καλό τεστ για εμάς».