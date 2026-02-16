Μπράουν: «Θα ήθελα να συμμετέχω στο UFC αφού αποσυρθώ»

Ο Τζέιλεν Μπράουν σε δηλώσεις του ανέφερε πως είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να συμμετέχει στο UFC αφού αποσυρθεί από το μπάσκετ.

Ο Τζέιλεν Μπράουν είναι από τους καλύτερους παίκτες στο ΝΒΑ και ένας από τους ηγέτες των Μπόστον Σέλτικς. Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια μέχρι τη σεζόν 2028-29 και φαίνεται πως ήδη σκέφτεται το μέλλον του μετά το μπάσκετ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο του All-Star Game, ο Μπράουν ανέφερε πως σκέφτεται αφού αποσυρθεί να συμμετέχει στο UFC ή σε αγώνες μποξ. «Ίσως αφού αποσυρθώ… Θα μου άρεσε να συμμετέχω στο UFC ή σε αγώνες μποξ. Έχω μιλήσει στον Ντέινα Ουάιτ για μερικά πράγματα. Θα δούμε» είπε και άφησε… ανοιχτή μία πόρτα για το μέλλον.