Σκαριόλο: «Σημαντική νίκη σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες - Διαφορετικός ο αγώνας του κυπέλλου»

Μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μάλαγα, ο Σέρτζιο Σκαριόλο στάθηκε στην σημασία του αποτελέσματος και τόνισε πως το ματς του κυπέλλου ανάμεσα στις δύο ομάδες θα είναι διαφορετικό.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος γιατί οι οπαδοί, που για μένα θα είναι πάντα ξεχωριστοί, μπόρεσαν να απολαύσουν ένα υπέροχο παιχνίδι, με διαφορετικές στιγμές, από τεχνική, ατομική και τακτική άποψη, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και πολύ συναίσθημα. Προφανώς, είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε.

Για εμάς αυτή η νίκη είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι ένα από τα πιο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια που έχουμε στο υπόλοιπο της κανονικής περιόδου».

Για την ευστοχία της Μάλαγα: «Η ευστοχία της Μάλαγα σημάδεψε κάπως τον αγώνα: σε ορισμένες περιπτώσεις, στο πρώτο ημίχρονο, τους βοηθήσαμε με το να μην είμαστε συγκεντρωμένοι, και κάποια από τα καλάθια τους ήταν εντυπωσιακά, επειδή έχουν τρομερούς σουτέρ και είναι πολύ καλή ομάδα στο να δημιουργεί ευκαιρίες για καλάθια και να σκοράρει».

Για την ανατροπή: «Ήμασταν κακοί στην δεύτερη περίοδο, αλλά βήμα-βήμα στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε διαφορετική συγκέντρωση. Κάναμε μερικές αλλαγές, αλλά δεν νομίζω πως ήταν καθοριστικές. Αυτό που άλλαξε ήταν η κατανόηση της ομάδας πως αυτό ήταν ένα περίεργο παιχνίδι, τέσσερις μέρες πριν τον αγώνα κυπέλλου κόντρα στην ίδιο αντίπαλο και με απουσίες και για τις δύο ομάδες. Είναι άλλο πράγμα να το αντιλαμβάνεσαι αυτό και άλλο να μην αποδίδεις, και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Οι παίκτες το κατάλαβαν καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε, αλλά πιστεύω πως η Μάλαγα έπαιξε εξαιρετικά. Από αύριο, θα σκεφτούμε τα όσα ακολουθούν».

Για τις αλλαγές στο ημίχρονο: «Είπαμε πως έπρεπε να το πάμε κατοχή-κατοχή, χωρίς να σκεφτόμαστε το σκορ και ότι χάνουμε με 17 πόντους. Συγκεντρωθήκαμε στο να παίξουμε με ένταση και ευφυΐα σε όλες τις κατοχές. Είμαι χαρούμενος που ο Μαλεντόν έκανε ένα μικρό βήμα στην αποθεραπεία του, που φυσικά δεν είναι κοντά στο 100%, φυσικά του περιορίσαμε τα λεπτά. Κανείς δεν έπαιξε πολλά λεπτά, ήταν λογικό. Είναι επίσης θετικό, γιατί θα τους χρειαστούμε όλους στο 100% την Πέμπτη σε ένα ματς που θα είναι διαφορετικό από το σημερινό».

Για την τακτική: «Ήταν περίπλοκη κατάσταση για εμάς, επειδή, από την μία, θες να ακολουθείς ένα πλάνο χωρίς να κάνεις μεγάλες αλλαγές, αλλά από την άλλη, πρέπει να έχεις ένα καλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, συγκέντρωσης και ενέργειας ανάμεσα στους παίκτες. Υπάρχουν πάντα λεπτομέρειες που βοηθούν, αλλά νομίζω το πως το πιο σημαντικό είναι το πώς νιώθουν οι παίκτες στο παρκέ».