Ντόντσιτς: «Είναι καλά το πόδι μου - Θα δούμε αν θα παίξω με τους Κλίπερς»

Ο Λούκα Ντόντσιτς μετά το All-Star Game υπογράμμισε πως νιώθει καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς φαίνεται να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση μετά τον τραυματισμό του και όλα δείχνουν πως δεν θα αργήσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στην regular season του ΝΒΑ.

Ο Σλοβένος αστέρας αγωνίστηκε για πέντε λεπτά στο All-Star Game και μετά το φινάλε ανέφερε πως είναι καλύτερα το πόδι του. «Είναι καλά. Φυσικά, ήθελα να βγω εκεί έξω, οι οπαδοί με ψήφισαν να είναι στον αγώνα, οπότε ήθελα να είμαι εκεί, να συμμετέχω για λίγο. Ένιωσα καλά» ανέφερε ο «Luka Magic».

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς, απαντώντας: «Θα δούμε» σε σχετική ερώτηση.