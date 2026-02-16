MVP της 19ης αγωνιστικής η εκπληκτική Πρινς

Η Σεντόνα Πρινς έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΟΚ και αναδείχθηκε MVP της 19ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Η 19η Αγωνιστική πρόσφερε σημαντικά παιχνίδια με πολλές αθλήτριες να διακρίνονται, όμως MVP αναδείχθηκε η Σεντόνα Πρινς του Παναθηναϊκού και MVP Next Gen η Γεωργία Δαμουλάκη της Ιωνίας.

Η Σεντόνα Πρινς που αναδεικνύεται για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν MVP (κάτι ανάλογο είχε συμβεί και την 6η Αγωνιστική) στην νίκη του Παναθηναϊκού με 91-77 επί του ΠΑΟΚ είχε 29 πόντους, με 11 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, ένα κόψιμο συγκεντρώνοντας 41 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 24’41” συμμετοχής.

Η Γεωργία Δαμουλάκη από την άλλη κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική τη διάκριση της MVP Next Gen. Η γκαρντ της Ιωνίας στην νίκη της ομάδας της με 91-87 απέναντι στην Ανόρθωση Βόλου είχε 6 πόντους, ένα ριμπάουντ, 7 ασίστ, ένα κλέψιμο συγκεντρώνοντας 13 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 25’22”συμμετοχής.

Οι «διπλές» της αγωνιστικής



Μάλι (Πρωτέας Βούλας): 26 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Κλαρκ (Ιωνία): 17 πόντοι, 14 ριμπάουντ

Κάρτερ (Παναθλητικός): 26 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Πρινς (Παναθηναϊκός): 29 πόντοι, 11 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 382

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 369

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 332

Μέιμπρεϊ (ΠΑΟΚ) 295

Μπρούγκλερ (ΠΑΣ Γιάννινα) 295

Ριμπάουντς

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 226

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 175

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 163

Κλαρκ (Ιωνία) 163

Μπράουν (Παναθηναϊκός) 144

Ασίστ

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 128

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 100

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 90

Γκίλντεϊ (Αμύντας) 87

Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός) 80

Κλεψίματα

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 50

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 38

Κλαρκ (Ιωνία) 35

Μανίς (ΠΑΟΚ) 33

Γούλφολκ (Ολυμπιακός) 31

Κοψίματα

Πρινς (Παναθηναϊκός) 28

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 22

Μπέι (Αμύντας) 18

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 16

Τζόνσον (Ολυμπιακός) 14

Οικονομία

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 412

Πρινς (Παναθηναϊκός) 378

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 348

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 343

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 340

* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.