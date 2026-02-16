Elite League: Υποδέχεται τον Πρωτέα το Ψυχικό - Φιλοξενεί τον Παπάγου ο Κόροιβος

Μετά τις αναμετρήσεις του Σαββάτου (14/2) και της Κυριακής (15/2), η 22η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται σήμερα (16/2) με δύο αναμετρήσεις.

Στις 17:00 γίνεται το τζάμπολ στο Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου, με μετάδοση από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube, ενώ στις 18:30 την αυλαία ρίχνει το Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας, που θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά η 22η αγωνιστική:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Σοφάδες-ΑΓΕΧ 90-93 (κ.α. 82-82)

Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm 87-94

Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό 87-81

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Δάφνη-Vikos Φalcons 67-63

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω 77-71

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

18:30 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος

Η επόμενη αγωνιστική (23η, 21-23/2)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Vikos Φalcons-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)

17:00 Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

16:30 Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Σοφάδες