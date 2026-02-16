Αντετοκούνμπο: «Είμαι αφοσιωμένος στους Μπακς, δεν θα πω ποτέ πως δεν θέλω να είμαι εδώ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για ακόμη μία φορά τόνισε πως είναι αφοσιωμένος στους Μιλγουόκι Μπακς και ότι δεν πρόκειται να πει πως θέλει να φύγει.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραμένει στο επίκεντρο του ΝΒΑ, παρά το γεγονός πως παρέμεινε στους Μιλγουόκι Μπακς μετά το trade deadline. Ο Έλληνας αστέρας μίλησε στο «ESPN» στα πλαίσια του All-Star Weekend και αναφέρθηκε στα «Ελάφια».

Ξεκαθάρισε πως είναι αφοσιωμένος στην ομάδα του και σε όλους τους ανθρώπους στον οργανισμό των Μπακς, ενώ υπογράμμισε πως ποτέ δεν θα πει ότι δεν θέλει να είναι εκεί. «Αυτή τη στιγμή είμαι αφοσιωμένος στους Μιλγουόκι Μπακς. Είναι αφοσιωμένος στους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω, στους συμπαίκτες μου, το προπονητικό σταφ, τον κόουτς Ρίβερς, τον GM Χορστ στην διοίκηση. Από την αρχή της σεζόν λέω ότι ποτέ δεν θα με ακούσετε να λέω ότι δεν θέλω να είμαι στους Μιλγουόκι Μπακς» ανέφερε ο «Greek Freak».

Και συνέχισε: «Όταν μεγαλώνεις, ονειρεύεσαι: “Τι θα γινόταν αν έπαιζα για τους Νικς; Τι θα γινόταν αν με επέλεγαν οι Λέικερς και ήμουν συμπαίκτης με τον Κόμπε; Τι θα γινόταν αν πήγαινα να παίξω για τους Καβαλίερς και ο Λεμπρόν μου έδινε πάσα;”. Απλώς ονειρεύεσαι, σωστά; Αν ποτέ υπάρξει ένα σενάριο στο οποίο δεν θα είμαι πια παίκτης των Μπακς, δεν θέλω κανείς να σκεφτεί “έλα ρε φίλε, παράτησα την ομάδα μου”, γιατί αυτή είναι η ομάδα μου και την αγαπώ».