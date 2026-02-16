Ντουράντ: «Ελπίζω να γίνω μέρος του NBA Europe»

Ο Κέβιν Ντουράντ σε δηλώσεις του ανέφερε πως θα ήθελε να συμμετέχει με κάποιο τρόπο στο NBA Europe.

Μετά το τέλος του All-Star Game ο Κέβιν Ντουράντ μίλησε στους δημοσιογράφους. Κάποια στιγμή ρωτήθηκε για το NBA Europe και ξεκαθάρισε πως δεν συμμετέχει στην διαδικασία για την δημιουργία της λίγκας.

Όμως, υπογράμμισε πως αν υπάρξει η ευκαιρία, θα ήθελε να γίνει μέρος του, ώστε να βοηθήσει στην προώθηση του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο.

«Δεν θα έλεγα πως συμμετέχω στην διαδικασία. Είμαι έτοιμος να μιλήσω για αυτό αν υπάρξει η ευκαιρία. Τώρα, δεν έχω ακούσει πολλά, μόνο φήμες. Όταν αρχίσει να παίρνει μορφή, ελπίζω να γίνω μέρος του, να προωθηθεί το μπάσκετ σε όλο τον κόσμο» ανέφερε ο αστέρας των Χιούστον Ρόκετς.