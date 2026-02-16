Λεμπρόν: «Δεν ξέρω αν είναι η τελευταία μου σεζόν, θέλω απλά να ζήσω»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς για ακόμα μία φορά ξεκαθάρισε πως δεν έχει αποφασίσει αν η φετινή θα είναι η τελευταία σεζόν της θρυλικής καριέρας του.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στα πλαίσια του All-Star weekend, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Λεμπρόν Τζέιμς ρωτήθηκε για το μέλλον του. Ωστόσο, ο «Βασιλιάς» ξεκαθάρισε πως ούτε ο ίδιος δεν το γνωρίζει.

Όταν ρωτήθηκε για το αν αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν απάντησε: «Όταν ξέρω, θα το ξέρετε και εσείς. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Θέλω απλά να ζήσω. Αυτό είναι όλο».

Θυμίζουμε πως ο Λεμπρόν έχει συνδεθεί έντονα με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ανανεώσει και με τους «Λιμνανθρώπους», αν τελικά δεν αποσυρθεί.