H ομάδα των «Αστέρων» κατέκτησε το τουρνουά του All-Star Game (vids)

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τουρνουά η team Stars αναδείχθηκε ως η νικήτρια ομάδα του All-Star Game του NBA, που διεξήχθη στο Λος Άντζελες.

Η ομάδα των «Αστεριών», που αποτελούνταν από τους Ντέβιν Μπούκερ, Κέιντ Κάνινγχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Άντονι Έντουαρντς, Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Τζόνσον, Σκότι Μπαρνς και Τσετ Χόλμγκρεν στον τελικό τέθηκε αντιμέτωπη με την team Stripes.

Επί της ουσίας τη ομάδα των «Λωρίδων», αποτελούνταν από παίκτες που έχουν εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ σε μεγάλες διοργανώσεις και συγκεκριμένα τους: Λεμπρόν Τζέιμς, Καουάι Λέοναρντ, Κέβιν Ντουράντ, Τζέιλεν Μπράουν, Τζέιλεν Μπράνσον, ΝτεΆρον Φοξ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Στο τελικό η ομάδα των «Αστεριών», έστησε πάρτι και έφτασε με άνεση στη νίκη, επικρατώντας με 47-21, σε ένα ματς που ξεχώρισε ο Άντονι Έντουαρντς με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Γενικά, το νέο format που εφάρμοσε το NBA με δύο ομάδες που εκπροσωπούνταν από Αμερικανούς παίκτες και μια ομάδα που αποτέλεσε την μικτή Κόσμου, έκλεψε τις εντυπώσεις.

Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλο, βγήκαν... άμυνες, ενώ δεν έλειψαν και τα παράπονα για τις αποφάσεις των διαιτητών.