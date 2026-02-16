Ιτούδης: «Δεν είμαι μάγος για να ξέρω αν θα αλλάξει το μομέντουμ»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έβαλε τέλος στο σερί έξι ηττών, με τον Δημήτρη Ιτούδη μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μακάμπι Ραανανά, να στέκεται στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του το προηγούμενο διάστημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θέλω να συγχαρώ την ομάδα μου. Παίξαμε σοβαρά, κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα και αμυνθήκαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Το γεγονός ότι τους κρατήσαμε στους 32 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο δείχνει ότι προσεγγίσαμε το παιχνίδι πιο έξυπνα στην άμυνα.



Όταν είσαι αρκετά ώριμος ώστε να αξιοποιείς τις ήττες και να χτίζεις κάτι θετικό μέσα από αυτές, αυτό είναι σημαντικό. Δεν είμαι μάγος για να ξέρω αν θα αλλάξει το μομέντουμ, αλλά το ελπίζω. Πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα και θα είμαστε καλά».