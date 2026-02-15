Παίκτες και Αταμάν έγραψαν ιστορία: Πρώτη φορά σε 98 χρόνια ιστορίας ο ΠΑΟ δέχθηκε 100 πόντους εντός έδρας σε ματς Α1!

Αρνητική ιστορία έγραψε ο Παναθηναϊκός, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του δέχθηκε 100 πόντους εντός έδρας σε παιχνίδι πρωταθλήματος της κανονικής περιόδου, χωρίς το ματς να οδηγηθεί στην παράταση.

Ο Κολοσσός Ρόδου σόκαρε τον Παναθηναϊκό στο Τelekom Center, με τους Ροδίτες να υποχρεώνουν τους «πράσινους» στην τρίτη τους ήττα εντός των συνόρων.

Μάλιστα η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έγραψε αρνητική ιστορία, καθώς αυτή ήταν η πρώτη φορά από καταβολής του ελληνικού πρωταθλήματος σε ματς της regular season που δέχθηκε πάνω από 100 πόντους εντός έδρας, χωρίς το παιχνίδι να οδηγηθεί στην παράταση.

Το «τριφύλλι» μόλις τρεις φορές στην ιστορία του πρωταθλήματος είχε δεχθεί εντός έδρας 100+ πόντους, όλους σε αγώνες με παρατάσεις.

- Η πρώτη στις 4 Μαρτίου 1978 όταν νίκησε 107-101 τον Ιωνικό Νίκαιας (κανονική διάρκεια 84-84) στον «Τάφο του Ινδού»

- Η δεύτερη στις 14 Δεκεμβρίου 1991 όταν ηττήθηκε 114-121 από τον Άρη μετά από δύο παρατάσεις (94-94, 105-105) στον «Τάφο του Ινδού»

- Η τρίτη στις 22 Ιανουαρίου 2018 όταν νίκησε 120-118 το Λαύριο μετά από δύο παρατάσεις (98-98, 107-107) στο ΟΑΚΑ.

Οι περισσότεροι πόντοι που είχε δεχθεί εντός έδρας σε αγώνα δίχως παράταση ήταν 99, τη σεζόν 1988-89 από τον Ηρακλή σε νίκη των πράσινων με 108-99.