Elite League: Η Δάφνη σόκαρε τον Βίκο Ιωαννίνων - Σπουδαία νίκη για την Δόξα Λευκάδας κόντρα στο Αιγάλεω

Αναλυτικά η 22η αγωνιστική:
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Σοφάδες-ΑΓΕΧ 90-93 (κ.α. 82-82)
Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm 87-94
Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό 87-81
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Δάφνη-Vikos Φalcons 67-63
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω 77-71
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
18:30 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω 77-71
Διαιτητές: Τσάνταλη-Ζαχαρής-Κανελλίδης (Πίγκας)
Δεκάλεπτα: 16-17, 32-38, 58-52, 77-71
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 11 (2), Ρόμπινσον 27 (3), Άλεν 3, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 10 (2), Χατζηνικόλας 10 (1), Σταυρακούκας 8, Τσάμης 2, Φύτρος 6
Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 23 (1), Έλμορ 10, Βέλκος, Χουχούμης 15 (2), Μπαλός 9 (1), Κουρτίδης 13 (1), Κουστένης 1, Ντιπτσής, Νικολαΐδης
Δάφνη-Vikos Φalcons 67-63
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Κάρδαρης-Παπαδόπουλος Ν. (Διμπινούδης)
Δεκάλεπτα: 11-14, 35-32, 49-45, 67-63
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 8 (2), Τζιβελέκας 17 (3), Τοπάλι 3 (1), Καράμπουλας 10 (2), Ετζιάκα 5 (1), Κάρτραϊτ 14, Φιλιππάκος 10, Γιαννίκος, Έξαρχος
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 13 (3), Σιμιτζής 9 (1), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 5 (1), Γράβας 9 (1), Καμπερίδης 11, Τσούκας 5 (1), Αρνόκουρος 5, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 3
Η επόμενη αγωνιστική (23η, 21-23/2)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
17:00 Vikos Φalcons-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)
17:00 Πρωτέας Βούλας-Δάφνη (YouTube HellenicBF)
17:00 Αιγάλεω-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)
17:00 Evertech Παπάγου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)
17:00 Λαύριο Boderm-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)
17:00 Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
16:30 Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Σοφάδες