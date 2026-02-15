Elite League: Η Δάφνη σόκαρε τον Βίκο Ιωαννίνων - Σπουδαία νίκη για την Δόξα Λευκάδας κόντρα στο Αιγάλεω

H Δάφνη σόκαρε τον Βίκο Ιωαννίνων επικρατώντας με 67-63, με την Δόξα Λευκάδας να κερδίζει εντός έδρας το Αιγάλεω, μειώνοντας την διαφορά από την κορυφή στη μία νίκη. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της Elite League

Αναλυτικά η 22η αγωνιστική: Σάββατο 14 Φεβρουαρίου Σοφάδες-ΑΓΕΧ 90-93 (κ.α. 82-82) Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm 87-94 Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό 87-81 Κυριακή 15 Φεβρουαρίου Δάφνη-Vikos Φalcons 67-63 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω 77-71 Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF) 18:30 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος Αναλυτικά οι αναμετρήσεις Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω 77-71 Διαιτητές: Τσάνταλη-Ζαχαρής-Κανελλίδης (Πίγκας) Δεκάλεπτα: 16-17, 32-38, 58-52, 77-71 Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 11 (2), Ρόμπινσον 27 (3), Άλεν 3, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 10 (2), Χατζηνικόλας 10 (1), Σταυρακούκας 8, Τσάμης 2, Φύτρος 6 Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 23 (1), Έλμορ 10, Βέλκος, Χουχούμης 15 (2), Μπαλός 9 (1), Κουρτίδης 13 (1), Κουστένης 1, Ντιπτσής, Νικολαΐδης Δάφνη-Vikos Φalcons 67-63 Διαιτητές: Μαρτινάκος-Κάρδαρης-Παπαδόπουλος Ν. (Διμπινούδης) Δεκάλεπτα: 11-14, 35-32, 49-45, 67-63 Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 8 (2), Τζιβελέκας 17 (3), Τοπάλι 3 (1), Καράμπουλας 10 (2), Ετζιάκα 5 (1), Κάρτραϊτ 14, Φιλιππάκος 10, Γιαννίκος, Έξαρχος Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 13 (3), Σιμιτζής 9 (1), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 5 (1), Γράβας 9 (1), Καμπερίδης 11, Τσούκας 5 (1), Αρνόκουρος 5, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 3 Η επόμενη αγωνιστική (23η, 21-23/2) Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 17:00 Vikos Φalcons-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF) 17:00 Πρωτέας Βούλας-Δάφνη (YouTube HellenicBF) 17:00 Αιγάλεω-Ψυχικό (YouTube HellenicBF) 17:00 Evertech Παπάγου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF) 17:00 Λαύριο Boderm-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF) 17:00 Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF) Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 16:30 Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Ρεπό: Σοφάδες