Τα highlights του σωτήριου διπλού του Κολοσσού στο Telekom Center κόντρα στο Παναθηναϊκό (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το σπουδαίο διπλό του Κολοσσού Ρόδου στο Telekom Center κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Κολοσσός Ρόδου έκανε την έκπληξη και σόκαρε τον αγνώριστο Παναθηναϊκό, με τους Ροδίτες να κερδίζουν με 102-97 για την 19η αγωνιστική της GBL.

Ο Κολοσσός ήταν μαγικός από την περιφέρεια, σουτάροντας με 15/30 τρίποντα (50%), με ορισμένα εξ αυτών να είναι σε καθοριστικό σημείο. 24 ασίστ απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού για 14 λάθη οι Ροδίτες. Στο 20-15 η αντιστοιχία των «πράσινων».

Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Λυκογιάννη ήταν οι Τέβιν Μακ με 19 πόντους (6/8 τριπ.), που αποβλήθηκε μάλιστα στα τέλη της τρίτης περιόδου, και Ντέιβιντ Νικολς με 17 (8 ασ.). Στους 16 ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι (8/11 διπ., 12 ριμπ.) και στους 14 ο Κιόντρε Κένεντι (3/3 διπ., 2/4 τριπ.). Στους 12 ο Τσέισον Ραντλ (2/4 τριπ., 7 ασ.) και στους 10 ο Νταν Ακίν.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: