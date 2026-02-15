Το πανόραμα της Stoiximan GBL: Τεράστιο «διπλό» για τον Κολοσσό κόντρα στον Παναθηναϊκό ΑKTOR

Την Κυριακή (15/2) ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τον Κολοσσό Ρόδου να πανηγυρίζει ένα τεράστιο «διπλό» απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR (102-97).
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (19η):
Προμηθέας Πάτρας - Περιστέρι Betsson 77-84
Μύκονος Betsson - Άρης Betsson 74-83
Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88
Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77
Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου 97-102
Το πανόραμα της Stoiximan GBL:
1) Ολυμπιακός 36 (18-0)
2) Παναθηναϊκός AKTOR 33 (15-3)
3) ΑΕΚ 30 (13-4)
4) ΠΑΟΚ 27 (11-5)
5) Άρης Betsson 25 (9-7)
6) Περιστέρι Betsson 25 (8-9)
7) Μύκονος Betsson 24 (7-10)
8) Ηρακλής 24 (7-10)
9) Προμηθέας Πάτρας 23 (6-11)
10) Κολοσσός Ρόδου 23 (5-13)
11) Μαρούσι 22 (4-14)
12) Πανιώνιος 22 (5-12)
13) Καρδίτσα 22 (4-14)
Η επόμενη αγωνιστική (20η):
7/3
16:00 ΑΕΚ - Προμηθέας Πάτρας
16:00 Καρδίτσα - Μύκονος Betsson
18:15 Περιστέρι Betsson - Πανιώνιος
18:15 Άρης Betsson - Μαρούσι
8/3
13:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
16:00 Ηρακλής - Παναθηναϊκός ΑKTOR