Το πανόραμα της Stoiximan GBL: Τεράστιο «διπλό» για τον Κολοσσό κόντρα στον Παναθηναϊκό ΑKTOR

Δείτε την βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά την ολοκλήρωση της 19ης αγωνιστικής.

Την Κυριακή (15/2) ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τον Κολοσσό Ρόδου να πανηγυρίζει ένα τεράστιο «διπλό» απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR (102-97).

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (19η):

Προμηθέας Πάτρας - Περιστέρι Betsson 77-84

Μύκονος Betsson - Άρης Betsson 74-83

Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88

Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77

Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου 97-102

Το πανόραμα της Stoiximan GBL:

1) Ολυμπιακός 36 (18-0)

2) Παναθηναϊκός AKTOR 33 (15-3)

3) ΑΕΚ 30 (13-4)

4) ΠΑΟΚ 27 (11-5)

5) Άρης Betsson 25 (9-7)

6) Περιστέρι Betsson 25 (8-9)

7) Μύκονος Betsson 24 (7-10)

8) Ηρακλής 24 (7-10)

9) Προμηθέας Πάτρας 23 (6-11)

10) Κολοσσός Ρόδου 23 (5-13)

11) Μαρούσι 22 (4-14)

12) Πανιώνιος 22 (5-12)

13) Καρδίτσα 22 (4-14)

Η επόμενη αγωνιστική (20η):

7/3

16:00 ΑΕΚ - Προμηθέας Πάτρας

16:00 Καρδίτσα - Μύκονος Betsson

18:15 Περιστέρι Betsson - Πανιώνιος

18:15 Άρης Betsson - Μαρούσι

8/3

13:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

16:00 Ηρακλής - Παναθηναϊκός ΑKTOR