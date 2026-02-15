Αγγελίδης: «Από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης ο Παναθηναϊκός, καλύτερη ψηλή η Πρινς»

Μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, ο Άγγελος Αγγελίδης αποθέωσε το «τριφύλλι» αλλά και την Σεντόνα Πρινς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Το έχω ξαναπεί, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό φάνηκε στα παιχνίδια του Eurocup. Για εμένα έχει την καλύτερη ψηλή της Ευρώπης, την Σεντόνα Πρινς. Πολύ μεγάλα νούμερα και δυνατή παίκτρια, δύσκολο να την μαρκάρεις. Παίρνει την μπάλα όπως θέλει, είτε χαμηλά είτε ψηλά. Ειδικά ψηλά είναι πολύ δύσκολο να μαρκάρεις ένα τέτοιο κορμί. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια και ότι δεν σταματήσαμε να παίζουμε ούτε λεπτό. Αυτό φάνηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έχουμε πολλά παιχνίδια στην σειρά, να είμαστε συγκεντρωμένοι. Σωστοί στην τακτική. Σήμερα ήμασταν σωστοί στην τακτική. Η ποιότητα του Παναθηναϊκού δημιούργησε πρόβλημα σε εμάς, σε θέμα ψυχολογίας κυρίως. Χάσαμε το μυαλό μας στην άμυνα, δεχθήκαμε εύκολα καλάθια και έτσι δημιουργήθηκε η διαφορά».