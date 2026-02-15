Με Τολιόπουλο και Σαμοντούροβ ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Κολοσσό

Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επιστρέφουν στην 12άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό. Εκτός οι Κένεθ Φαρίντ και Όμερ Γιούρτσεβεν.

Ο Τολιόπουλος θα είναι και πάλι στην αποστολή του «τριφυλλιού» μετά το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, με τον Σαμοντούροβ να ξεπερνά το πρόβλημα τραυματισμού που είχε και να τίθεται εκ νέου στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος τεχνικός «έκοψε» από την 6άδα των ξένων τους Φαρίντ και Γιούρτσεβεν, που μαζί με τους Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις θα είναι εκτός.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Χουάντσο, Μήτογλου

Κολοσσός (Λυκογιάννης): Ραντλ, Κένεντι, Καράμπελας, Κολοβερός, Μακ, Πετρόπουλος, Νίκολς, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνι, Ακίν