«Βράζουν» στον Παναθηναϊκό με το σκάνδαλο του ΣΕΦ - Κάνουν λόγο για κατάφωρη αδικία!

Στον Παναθηναϊκό «βράζουν» στο άκουσμα της είδησης πως το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ και η Κυβέρνηση φέρεται ως έτοιμη να εκταμιεύσει για την ΚΑΕ Ολυμπιακός 25 εκατ. ευρώ δημόσιο χρήμα για έργα αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Οι «πράσινοι» κάνουν λόγο για κατάφωρη αδικία, αφού όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά το «τριφύλλι» μέχρι να πάρει το ΟΑΚΑ και τυπικά βάσει νόμου δεν μπορούσε να λάβει ούτε ευρώ, ενώ δεν είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε εργασίες ούτε καν αξίας 100 ευρώ στο γήπεδο.

Κι όλα αυτά την στιγμή που πριν πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στην Κυβέρνηση και την ΚΑΕ Ολυμπιακός, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ και οι «ερυθρόλευκοι» θα εκταμιεύσουν από το δημόσιο χρήμα 25 εκατ. ευρώ για να πάρουν το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έτοιμο!

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως στο ζήτημα δεν υπάρχει εμπλοκή της Περιφέρειας, παρά την προσπάθεια να την αναμίξουν στην υπόθεση.

Υπενθυμίζουμε πως όπως έγινε γνωστό μέσω του «Spots Podcast», το Ελεγκτικό Συνέδριο «άναψε» πράσινο φως στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την εκταμίευση 24,8 εκατομμυρίων ευρώ (με ΦΠΑ) για την ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης, σε ένα σκάνδαλο κατά του ελληνικού λαού.