Γλίτωσε το σοκ ο Αθηναϊκός κόντρα στον Πρωτέα

Ο Αθηναϊκός βρέθηκε μια ανάσα από ήττα - σοκ κόντρα στον Πρωτέα Βούλας, ωστόσο η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου με σερί 13-2 πήγε το ματς στην παράταση (80-80) και το πήρε με 92-84.

Με τη νίκη αυτή ανέβηκε στο 17-1 και παρέμεινε στην πρώτη θέση, με την ομάδα της Βούλας να πέφτει στο 8-10.

Αποτελέσματα 19ης Αγωνιστικής (15/2)

Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός Quallco 84-92 (παρ.)

Ανόρθωση Βόλου-Ιωνία 87-91

13.30 Παναθλητικός-ΠΑΣ Γιάννινα

14.30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Σάββατο 14/2

Ολυμπιακός-Αμύντας 92-57

Διαιτητές: Τσαχάκης-Καραπαπάς-Αλεξόπουλος Χρ. Δεκάλεπτα: 17-15, 39-37, 65-57, 80-80 (κ.δ.), 84-92 (παρ.)

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 7(1), Ανδρικοπούλου 2, Χουσελά, Σακελλαρίου 8, Μπόικο, Γιένσεν 29(4), Τουμπανιάρη, Μάλι 26(3), Ράιαν 12.

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 11, Τσινέκε 7, Σταμάτη 3(1), Μίλερ 6, Λούκα 2, Τάντιτς 6, Αλεξανδρή, Παρκς 9(1), Ανίγκουε 31, Χρίστοβα 10.