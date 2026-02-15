Κουτλουάι: «Ο Λεσόρ προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια της εξέδρας - Καμία ασέβεια από τον Μπόλντγουιν»

Ο Ιμπραχίμ Κουτλουάι αναφέρθηκε στα όσα έγιναν στο τέλος του Παναθηναϊκού AKTOR-Φενερμπαχτσέ, μετά τον προκλητικό πανηγυρισμό του Ουέιντ Μπόλντγουιν.

Μετά το buzzer-beater που έδωσε τη νίκη στην Φενερμπαχτσέ, ο Ουέιντ Μπόλντγουιν πανηγύρισε προκλητικά πάνω στο logo του Παναθηναϊκού AKTOR. Αυτό έκανε έξαλλο τον Ματίας Λεσόρ, με τους πιο ψύχραιμους να ηρεμούν τελικά τα πνεύματα.

Αργότερα, ο Τζέντι Όσμαν στάθηκε στην ασέβεια που επέδειξε ο παίκτης της τουρκικής ομάδας και υπογράμμισε πως οι «πράσινοι» θα το θυμούνται.

Μιλώντας στο κανάλι «Socrates» στο Youtube, o Ιμπραχίμ Κουτλουάι ανέφερε πως ο Λεσόρ προσπαθεί απλά να ευχαριστήσει τους οπαδούς του «τριφυλλιού» και υπογράμμισε πως δεν υπήρξε καμία ασέβεια από τον Μπόλντγουιν.

Αναλυτικά είπε:

«Αυτή η δήλωση του Τζέντι… Πού είναι η ασέβεια; Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι προσβλητικό προς τον αντίπαλο; Ειπώθηκε κάποια κακή λέξη; Τι πιο φυσιολογικό από το να κάνεις μια τέτοια κίνηση ή στάση; Το έκανε μπροστά στο λογότυπο; Και πού έπρεπε να το κάνει;

Δεν χρειάζονται αυτές οι “νταήδικες” κινήσεις, αυτό το λέω για τον Ματίας Λεσόρ. Η πραγματικά προκλητική ενέργεια ήταν του Λεσόρ, που θα μπορούσε να οδηγήσει την κατάσταση σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Αυτός που έπρεπε να τιμωρηθεί είναι ο Λεσόρ. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν αγωνίζεται και κάνει κινήσεις για να κερδίσει την εύνοια της εξέδρας».