Κουτλουάι: «Ο Λεσόρ προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια της εξέδρας - Καμία ασέβεια από τον Μπόλντγουιν»

Μετά το buzzer-beater που έδωσε τη νίκη στην Φενερμπαχτσέ, ο Ουέιντ Μπόλντγουιν πανηγύρισε προκλητικά πάνω στο logo του Παναθηναϊκού AKTOR. Αυτό έκανε έξαλλο τον Ματίας Λεσόρ, με τους πιο ψύχραιμους να ηρεμούν τελικά τα πνεύματα.
Αργότερα, ο Τζέντι Όσμαν στάθηκε στην ασέβεια που επέδειξε ο παίκτης της τουρκικής ομάδας και υπογράμμισε πως οι «πράσινοι» θα το θυμούνται.
Μιλώντας στο κανάλι «Socrates» στο Youtube, o Ιμπραχίμ Κουτλουάι ανέφερε πως ο Λεσόρ προσπαθεί απλά να ευχαριστήσει τους οπαδούς του «τριφυλλιού» και υπογράμμισε πως δεν υπήρξε καμία ασέβεια από τον Μπόλντγουιν.
Αναλυτικά είπε:
«Αυτή η δήλωση του Τζέντι… Πού είναι η ασέβεια; Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι προσβλητικό προς τον αντίπαλο; Ειπώθηκε κάποια κακή λέξη; Τι πιο φυσιολογικό από το να κάνεις μια τέτοια κίνηση ή στάση; Το έκανε μπροστά στο λογότυπο; Και πού έπρεπε να το κάνει;
Δεν χρειάζονται αυτές οι “νταήδικες” κινήσεις, αυτό το λέω για τον Ματίας Λεσόρ. Η πραγματικά προκλητική ενέργεια ήταν του Λεσόρ, που θα μπορούσε να οδηγήσει την κατάσταση σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Αυτός που έπρεπε να τιμωρηθεί είναι ο Λεσόρ. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν αγωνίζεται και κάνει κινήσεις για να κερδίσει την εύνοια της εξέδρας».
Cedi’nin açıklaması— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) February 14, 2026
İbrahim Kutluay:Böyle bir maçın sonunda,böyle bir şutu sokan oyuncu ne yapsın yani
Cedi’nin açıklaması.. Neresi saygısızlık bunu anlayamadım. Logoda yaptı bilmem ne nerede yapacak abi?
(Lessort) 1.5 yıldır oynamıyor, kendini hoş gösterme hareketleri bunlar. https://t.co/jiwmFxzAWT pic.twitter.com/cWCPn8R3ld