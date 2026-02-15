Ντόντσιτς: «Δεν νομίζω πως θα πετύχω ποτέ 100 πόντους»

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν πιστεύει πως μπορεί να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν των 100 πόντων.

Κατά την διάρκεια της media day για το All-Star weekend ο Λούκα Ντόντσιτς ρωτήθηκε από τον ΝτεΜάρκους Κάζινς αν πιστεύει πως θα καταφέρει να πετύχει 100 πόντους σε έναν αγώνα. Ο Σλοβένος αστέρας έδωσε αρνητική απάντηση, τονίζοντας πως ήταν αρκετά δύσκολο να πετύχει 73, πόσο μάλλον 100.

«Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Σκόραρε 73 και ήταν πολλοί. Ένιωθα λες και όλα τα σουτ έμπαιναν. Οι 100 είναι πολλοί» ανέφερε ο «Luka Magic».

Θυμίζουμε πως ο Ντόντσιτς πέτυχε 73 πόντους στο παιχνίδι των Ντάλας Μάβερικς με τους Ατλάντα Χοκς, έχοντας 25/33 σουτ (8/13 τρίποντα) και μετρώντας ακόμα 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο.