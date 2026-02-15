Η πρόβλεψη του… Νοστράδαμου ή απλά οι εισαγγελείς κοιμούνται; Η Magic Euroleague ήξερε πόσες βολές θα εκτελέσει ο Προμηθέας! (vid)

Άλλο ένα περιστατικό επιβεβαιώνει πως ο Βρούτσης και οι δικαστικές αρχές της χώρας βρίσκονται σε βαθιά ύπνωση επιτρέποντας να συμβαίνουν αδιανόητα πράγματα μπροστά στα μάτια όλης της Ελλάδας.

Το βράδυ της Παρασκευής, προς το φινάλε της Magic Euroleague, ο Βασίλης Παπαθεοδώρου όπως συμβαίνει συχνά πυκνά αποφάσισε να δώσει ένα στοιχηματικό… tip. Παρότι δηλώνει αδαής με το στοίχημα, η γνώση είναι δύναμη και αυτή τη φορά επιβεβαιώθηκε ξανά. Όπως είχε γίνει με πλείστες προβλέψεις σε βολές στον χώρο του μπάσκετ.

Γιατί; Διότι στο παιχνίδι ορίστηκαν να το διευθύνουν οι διαιτητές Παπαπέτρου, Χριστινάκης και Τεφτίκης. Όνειρο!

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε πως παρά το ανεξήγητα υψηλό line στις εύστοχες βολές του Προμηθέα - το line παρέπεμπε περισσότερο σε βολές του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα - θα τις ξεπεράσει. Το όριο ήταν 17,5 βολές!

Το Περιστέρι συμπλήρωσε και στις τρεις πρώτες περιόδους πέντε ομαδικά φάουλ 6 λεπτά πριν τελειώσει το δεκάλεπτο!

Ο Προμηθέας τελικά ξεπέρασε το line των 17,5 βολών στο 26ο λεπτό του αγώνα!!! Και έφτασε τις 31 βολές τελικά έναντι 13 του Περιστερίου που κέρδισε άνετα το παιχνίδι.

Όπως ανέφερε και στην εκπομπή ο διευθυντής του SDNA, ο Προμηθέας παρότι παίζει με παίκτες παραπάνω στα παιχνίδια του, δυσκολεύεται να κερδίσει ακόμα κι αν ο αντίπαλος κατέβει με 4 παίκτες στο παρκέ. Όπερ και εγένετο.

Στο υφυπουργείο αθλητισμού πάντως αλλά και στις δικαστικές αρχές της χώρας δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται για τις επώνυμες καταγγελίες που επιβεβαιώνονται πλέον και μέσα στο παρκέ.

Ίσως τα επόμενα επώνυμα στοιχεία όμως να προκαλέσουν σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ. Και τότε όλοι θα είναι έκθετοι…