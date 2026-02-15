Τι σόι δικαιολογία είναι το «εμείς δε λέμε πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα»;

Μέσα στο χαμό της αιώνιας κόντρας, χάνεται και η λογική των απλών δεδομένων του μπάσκετ, όπως ενός στόχου που θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρος για μια ομάδα που σε κάθε τομέα τα παίζει όλα για όλα.

Το μέγεθος κάθε κλαμπ, καθορίζει τις αντοχές του στην πίεση. Ο Ολυμπιακός ως σύλλογος, προφανώς και είναι μεγάλος. Στο μπάσκετ όμως, η ομάδα του Πειραιά δείχνει να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή. Προσπαθώντας με νύχια και με δόντια να την διώξει από πάνω της.

Σε αυτή την προσπάθεια, η ύπαρξη της αιώνιας κόντρας βολεύει τον Ολυμπιακό. Φάνηκε από τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα. Εύλογα ρωτήθηκε για τη μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις. Λογικά δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι. Μέχρι εδώ όλα απόλυτα φυσιολογικά.

Η ατάκα «έχετε ακούσει κάποιον από εμάς να λέει πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ;», ήταν αυτή που ήρθε να μπερδέψει τα πράγματα. Κι αυτή προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την κόντρα με τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» μένουν στην άκρη στην προκειμένη περίπτωση, κάνουν αυτό που θέλουν.

Για τον Ολυμπιακό λοιπόν, είναι νορμάλ αντιμετώπιση να φοβάται να ξεστομίσει κάποιος πως ο στόχος είναι η κατάκτηση της Euroleague στο ΟΑΚΑ; Τι πρέπει να λένε δηλαδή; Παίζουμε για την χαρά του αθλήματος και όπου μας βγάλει;

Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος στη βαθμολογία, πάει καρφί για πλεονέκτημα έδρας. Είναι η ομάδα που έχει ίδιο προπονητή τόσα χρόνια. Ο κόουτς αυτός, σε κάθε ευκαιρία αποθεώνει τους ιδιοκτήτες για το πόσο βαθιά έβαλαν το χέρι στην τσέπη να ενισχύσουν την ομάδα.

Έφεραν στα μέσα της σεζόν, τον Μόρις, τον Τζόουνς και τον Τζόσεφ. Συν τον Νιλικίνα που αποκτήθηκε με το ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεων. Όποιος εκφράζει τον Ολυμπιακό, αναφέρεται στο τεράστιο μπάτζετ που υπάρχει, το… all-in σε οικονομικό επίπεδο και το υπερπλήρες ρόστερ που είναι γεμάτο σε κάθε θέση.

Αυτά, τι άλλο στόχο πέρα από την κατάκτηση της Euroleague μπορεί να έχουν; Η απορία λοιπόν, είναι το γιατί φοβάται ο Μπαρτζώκας να πει πως ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για την κατάκτηση του τίτλου ή τίποτα. Και μάλιστα με τις δηλώσεις του σα να μην επιτρέπει σε κανέναν στον οργανισμό να το κάνει.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έχει και πολλά ακόμη εχέγγυα για να φτάσει στην επιτυχία. Ένα απ’ αυτά οδήγησε στο να εξοργιστεί ακόμη και ο «αδερφικός» Ερυθρός Αστέρας.

Με όλο αυτό το «πακέτο» που έχει ο Ολυμπιακός, με το Final-4 να γίνεται στη χώρα του, οτιδήποτε λιγότερο από την κατάκτηση της Euroleague, θα είναι τεράστια αποτυχία. Εκτός αν το all in και το πιο πλήρες ρόστερ της ιστορίας, δημιουργήθηκαν για το Super Cup και το Κύπελλο Ελλάδος.