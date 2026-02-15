«Ρώτησε» για Αντετοκούνμπο μέσω... social media η Χάποελ: «Γεια σου Γιάννη, τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για τεσσάρι»!

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε "μπάσιμο" για την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω... social media

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη τοποθέτηση του έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για να γίνει ιδιοκτήτης σε ομάδα μπάσκετ, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Βασίλιε Μίτσιτς που έχει διαθέτει ποσοστό στη Χάποελ.

Πιο συγκεκριμένα:

“Να είμαι ιδιοκτήτης; 1000%. Αν υπάρξει ευκαιρία στο τραπέζι μου να γίνω ιδιοκτήτης σε οτιδήποτε στον αθλητισμό, θα το σκεφτόμουν, 1.000%. Στο κανονικό NBA; Δεν ξέρω αν έχω αυτή την οικονομική δυνατότητα, αλλά αν ποτέ είμαι σε θέση να πάρω μία τέτοια απόφαση και δεν θα επηρεάσει τον τρόπο ζωής μου και δεν θα είναι πολύ ρίσκο, θα το σκεφτώ σίγουρα, γιατί αγαπώ το μπάσκετ και σε οτιδήποτε θα μπορούσα να εμπλακώ, θα ήθελα να εμπλακώ. Τώρα είμαι παίκτης, ίσως γίνω προπονητής, ίσως ιδιοκτήτης, θα λάτρευα να το κάνω”.

Για το αν θα αγωνιζόταν στο NBA Europe ως παίκτης: “Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί στη EuroLeague υπάρχουν παίκτες που έχουν ποσοστό και παίζουν την ίδια στιγμή. Ο Μίτσιτς. Έχει 1-2% στην ομάδα και είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους στη λίγκα. Δεν ξέρω πώς θα δουλέψει αυτό. Αν μπορεί ποτέ να γίνει αυτό οι παίκτες να έχουν ποσοστό, ναι. Αλλά τι θα γίνει αν γίνουν ανταλλαγή; Θα πρέπει να πουλήσουν το μερίδιό τους; Δεν ξέρω πώς θα δουλέψει”.

Ο Όφερ Γιανάι (πρόεδρος της Χάποελ) με την σειρά του, δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει την προσπάθεια του, αναφέροντας σε ανάρτησή του στα social media:

“Γεια σου Γιάννη, τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για τεσσάρι”.