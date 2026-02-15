Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται και το σκάνδαλο του ΣΕΦ

Έτοιμοι να δώσουν 25 εκατ. ευρώ κρατικού χρήματος για μια εγκατάσταση που έχει ανακοινωθεί πως παραχωρείται σε Α.Ε. ιδιοκτησίας Αγγελόπουλων.

Ένα απ’ τα μεγαλύτερα «εγκλήματα» σε βάρος του ελληνικού λαού, είναι έτοιμο να «σφραγιστεί». Έχουν υπάρξει πολλά, όμως τόσο μεγάλη κοροϊδία και μάλιστα μέσα στη μούρη των φορολογούμενων, δύσκολα θα συναντήσει κανείς. Τουλάχιστον μέχρι τώρα προσπαθούσαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις να κρυφτούν. Εδώ μιλάμε για «σκάνδαλο» και ταυτόχρονα επίδειξη του τρόπου με το οποίο το κάνουν.

Στη χώρα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη χώρα των επιτροπών που πάντα τους βγάζουν όλους… λάδι, είναι έτοιμοι να δώσουν 25.000.000 κρατικού χρήματος για το ΣΕΦ. Το οποίο έχει συμφωνηθεί εδώ και πολλούς μήνες, πως περνά στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μια Α.Ε. ιδιοκτησίας Αγγελόπουλων. Άρα, το κράτος δίνει αυτό το ποσό στους συγκεκριμένους ανθρώπους, καθώς αυτοί θα το γλιτώσουν στην ανακαίνιση του ΣΕΦ.

Το πλέον εξωφρενικό, είναι πως για να θεωρηθεί νόμιμο το σκάνδαλο, δεν έχουν υπογραφεί ακόμη οι συμβάσεις. Έτσι, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την εκταμίευση αυτού του ποσού. Προφανώς δεν γνωρίζει κανείς πως το ΣΕΦ περνά στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τυπικά βλέπουν πως ακόμη δεν έχει γίνει, άρα μπορούν να πληρώνουν σα να είναι κρατική περιουσία.

Μόλις εκταμιευτούν τα 25 εκατομμύρια, μετά με την ησυχία τους θα υπογράψουν και… ούτε γάτα ούτε ζημιά. Οι φορολογούμενοι, το κρατικό χρήμα, θα έχει πληρώσει την ανακαίνιση του ΣΕΦ. Για να το καρπωθούν οι Αγγελόπουλοι, αυτοί που θεωρητικά θα πλήρωναν για να το φτιάξουν και να το εκμεταλλευτεί η ομάδα τους.

Περιμένουμε από τον πρωθυπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον Περιφερειάρχη, να μας εξηγήσουν πώς ακριβώς θα έχει κέρδος το κράτος απ’ την συγκεκριμένη συμφωνία. Κοιτώντας στα μάτια τους φορολογούμενους, τους ψηφοφόρους, τι θα τους πουν;

Σε μια εγκατάσταση θα πληρώσει ο απλός λαός 25 εκατ. ευρώ, μετά αυτή θα περάσει τυπικά – με υπογραφές – στην ΚΑΕ των Αγγελόπουλων, για να την εκμεταλλεύονται εμπορικά και να κερδίζουν χρήματα για την ομάδα τους ή για ό,τι άλλο θέλουν. Το κράτος που πληρώνει, τι κέρδος θα έχει;

Αν είναι να δώσουν ένα τόσο μεγάλο ποσό για την ανακαίνιση του ΣΕΦ, ποιος ο λόγος μετά να υπογράψουν συμβάσεις; Ας το κρατήσουν να το εκμεταλλεύονται. Με το ενοίκιο του Ολυμπιακού, ή με οποιαδήποτε άλλη εμπορική χρήση.

Το σκάνδαλο είναι επιπέδου κερδών που είχε ο σύλλογος του Ολυμπιακού επί εποχής Κοσκωτά. Με τη διαφορά πως τώρα είναι πιο… έξυπνοι και το κάνουν νόμιμα. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι ηθικά, τίμια και με ίδιους όρους με τις άλλες ΚΑΕ.

Με 25 εκατ. ευρώ, επισήμως το κράτος γίνεται ο βασικός χρηματοδότης της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η οποία θα έχει για διαχειριστές τους Αγγελόπουλους, των χρημάτων από τις εμπορικές χρήσεις που θα φέρει η επένδυση του κράτους. Των φορολογούμενων της χώρας αυτής.

Δεν είναι μακριά η μέρα που θα γίνει ξεκάθαρο και θα αποδειχθεί το γιατί η ελληνική κυβέρνηση σχεδόν με κάθε επισημότητα, προσπαθεί να ευνοεί στα πάντα την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους ιδιοκτήτες της. Κόντρα σε κάθε λογική ανταγωνισμού.

Λες και εκφοβίστηκε από τις «απειλές». Με αποτέλεσμα να μετατρέψει την συμφωνία του ΟΑΚΑ όπου δεν έδωσε ούτε ευρώ για την μετατροπή του στην ομορφότερη αρένα της Ευρώπης, στο έκτρωμα ευνοϊκής μεταχείρισης του ΣΕΦ. Για την ΚΑΕ των Αγγελόπουλων.