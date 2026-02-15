Σίλβερ για NBA Europe: «Θα μπορούσε να ξεκινήσει την σεζόν 2027-2028, δημοφιλές το μπάσκετ στην Ευρώπη»

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του All-Star Game που διεξάγεται στο Λος Άντζελες, κλήθηκε να σχολιάσει και τα σχέδια για την δημιουργία Λίγκας στην Ευρώπη.

Ο ισχυρός άνδρας του NBA, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η ευρωπαϊκή Λίγκα, μπορεί να ξεκινήσει την σεζόν 2027-2028, τονίζοντας πόσο δημοφιλές είναι το μπάσκετ στις ευρωπαϊκές χώρες.

«Η προσδοκία μου είναι ότι θα έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με έδρα την Ευρώπη, αλλά με μια παγκόσμια βάση οπαδών. Έτσι είναι δημοφιλές το μπάσκετ», ανέφερε ο Άνταμ Σίλβερ.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ, παράλληλα ανέφερε ότι οι συζητήσεις προχωρούν με τους τραπεζικούς εταίρους και τους πιθανούς οργανισμούς που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο πρωτάθλημα στην Ευρώπη.

Τέλος, ο Άνταμ Σίλβερ τόνισε ότι έχει πάντα κατά νου τους οπαδούς σε οποιεσδήποτε αποφάσεις παίρνει και τι είναι καλύτερο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του NBA.